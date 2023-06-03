В Бахмуте Донецкой области под обстрелами рухнул дом в западной части города, на котором еще оставался известный мурал - отца и сына, который запускает самолет.

Соответствующее фото публикуют местные телеграм-каналы.

Ранее рядом с этим муралом был рисунок матери и дочери, но это здание обрушилось ещё раньше. Теперь уничтожен и второй рисунок.

Ранее "Страна" поговорила с украинскими бойцами, которые воевали на Бахмутском направлении. Все отмечают как крайнюю ожесточенность боев, так и очень большие потери. По этой причине часть из них негативно оценивают решение удерживать Бахмут любой ценой.

Накануне замминистра обороны Анна Маляр заявила, что наступление украинских войск на флангах Бахмута приостановлено несколько дней назад. При этом под контролем ВСУ все еще остаются окрестности самого города в юго-западной части.

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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Ниже опубликован блог Олеси Медведевой с анализом военно-политической ситуации.