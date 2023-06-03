В Минобороны Украины заявили, что "вагнеровцы" еще остаются в Бахмуте
"Вагнеровцы" еще не до конца покинули Бахмут и проводят инструктаж для российской кадровой армии.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"В Бахмуте ситуация условно стабильная. Мы контролируем юго-западные окраины города. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии", - написала Маляр в своем Telegram-канале.
Ранее куратор "Вагнера" Евгений Пригожин заявлял, что основные силы ЧВК вышли из Бахмута.
А в ВСУ сообщили, что в Бахмут на замену "Вагнеру" заходят российские воздушно-десантные и мотострелковые войска.
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