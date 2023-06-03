"Вагнеровцы" еще не до конца покинули Бахмут и проводят инструктаж для российской кадровой армии.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В Бахмуте ситуация условно стабильная. Мы контролируем юго-западные окраины города. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии", - написала Маляр в своем Telegram-канале.

Ранее куратор "Вагнера" Евгений Пригожин заявлял, что основные силы ЧВК вышли из Бахмута.

А в ВСУ сообщили, что в Бахмут на замену "Вагнеру" заходят российские воздушно-десантные и мотострелковые войска.

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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