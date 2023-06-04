Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает свою войну с министерством обороны РФ и утверждает, что российская армия минировала пути отхода ЧВК из Бахмута, а при попытке разминирования открыла огонь по "вагнеровцам".

Пригожин опубликовал рапорт на этот счет и видео, из которого, впрочем, не ясно, где и когда была заминирована территория.

По его словам, в результате обстрела "вагнеровцев" российской регулярной армией была выведена из строя служебная машина. Личный состав не пострадал.

Напомним, на днях Пригожин заявил о выводе основной части "вагнеровцев" из Бахмута. Остальные участники ЧВК, по его словам, выйдут до 5 июня.

А сегодня Евгений Пригожин впервые подтвердил, что украинские войска все же находятся на юго-западной окраине Бахмута в районе садов.

Кроме того, Пригожин заявил о готовности отправить "вагнеровцев" под Белгород без разрешения минобороны РФ.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступает с заявлениями против минобороны РФ.

Война в Украине идет 466-й день. Мы следим за новостями 4 июня 2023 года в своем онлайне.