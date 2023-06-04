"Русский добровольческий корпус" опубликовал видео, как утверждается, из поселка Новая Таволжанка Белгородской области. На нем командир РДК Денис Капустин заявил о взятии в плен двух российских военных.

Капустин предложил передать пленных губернатору региона Вячеславу Гладкову, если тот лично приедет в Новую Таволжанку до 17:00.

"Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя, без оружия. Я приду лично с представителем ЛСР (легиона "Свобода России") и пленными", - заявил Капустин.

Реакции Гладкова на это предложение ожидаемо не последовало (в России РДК признана террористической организацией, а членов Корпуса называют предателями, "вырусью" и "новыми власовцами"). Однако его внезапно прокомментировал куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Денис, если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам", - заявил Пригожин.

Отметим, что российские военные телеграм-каналы сегодня пишут о попытке прорыва РДК в Новую Таволжанку и заявляют, что она отбита. Официально в РФ этого не подтверждали.

Между тем воюющий на стороне Украины "Польский добровольческий корпус" сегодня опубликовал видео своего участия в рейде в Белгородскую область, который состоялся 22 мая.

В РДК утверждают, что члены "Польского добровольческого корпуса" через российскую границу не переходили.