Воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" опубликовал видео, как утверждается, захода РДК и легиона "Свобода России" на окраины Шебекино в Белгородской области.

На видео видны люди в камуфляже, которые передвигаются по частному сектору в неком населенном пункте. К какой армии принадлежат эти люди установить по видео сложно.

Также непонятно когда именно была сделана эта съемка. Российские источники прорыв отряда со стороны Украины сегодня не подтверждали. Пишут только об обстреле Шебекино.

Ряд российских военных телеграм-каналов предполагают, что видео могло быть сделано несколько дней назад, во время попытки прорыва "РДК", которая, по утверждению минобороны РФ, была отбита.

Также воюющий на стороне Украины Польский добровольческий корпус опубликовал видео своего участия в рейде в Белгородскую область 22 мая.

Ранее об участии поляков в прорыве в регион заявлял губернатор Гладков.

Напомним, на днях в "Русском добровольческом корпусе" заявили, что ведут бои в предместье Шебекино: селах Новая Таволжанка и Титовка. РДК также опубликовал видео столкновений.

При этом американский "Институт изучения войны" считает, что "русские добровольцы" не пытались установить контроль над Белгородской областью ни 1 июня, ни 22 мая, несмотря на декларируемую ими цель захвата территории России.