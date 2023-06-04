Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "вагнеровцы" могут действовать на российской территории без разрешения российского военного командования.

Об этом сообщает Институт изучения войны в новом отчете.

Пригожин заявил, что "Вагнер" не будет ждать приглашения или разрешения Минобороны РФ для защиты Белгородской области, если министерство не решит вопрос угрозы безопасности региона.

Угрозы Пригожина основываются на жалобах других деятелей информационного пространства о том, что власти РФ не сделали достаточно для защиты приграничных районов, пишут в ISW

Также в отчете ISW отмечают, что "Пригожин может рассматривать белгородско-украинскую границу как линию фронта, которую достаточно легко защищать, поскольку рейды в Россию до сих пор происходили в крайне ограниченных масштабах".

Аналитики института считают, что размещение "вагнеровцев" на границе с Белгородом позволило бы Пригожину сохранить свою позицию командующего передовыми силами без проведения лобовых атак.

"Вызывает удивление явная угроза Пригожина провести военные действия, пусть даже оборонительные, на территории России без разрешения Минобороны РФ, если это не что иное, как яркая риторика", - говорится в отчете.

В ISW предполагают, что куратор ЧВК считает себя способным использовать свои крупные вооруженные силы по своему усмотрению и вне контроля вооруженных сил РФ.

По мнению аналитиков, Путин должен был бы иметь "огромную уверенность в личной лояльности Пригожина к себе, чтобы чувствовать себя комфортно в такой ситуации".

Ранее мы писали, что по данным Института изучения войны, Пригожин с Кадыровым, вероятно, планируют на двоих подставить Минобороны РФ в Бахмуте.

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