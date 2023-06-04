"Русский добровольческий корпус" прокомментировал видео с поляками предположительно на территории Белгородской области. Там утверждают, что члены "Польского добровольческого корпуса" через российскую границу не переходили.

"Что касается боевых действий на территории Российской Федерации, бойцы ПДК обеспечивают конвой пленных, военную и медицинскую логистику, но только в пределах государственной границы Украины", - говорится в заявлении.

Отметим, на опубликованных ранее видео польская речь звучала, судя по всему, именно на территории РФ. Поляки позировали с табличкой "Почта России", а также у захваченного у россиян БТР с буквой "Z" на бортах.

К слову, эти ролики, которые ранее появились в телеграм-канале "Польского добровольческого корпуса", сейчас оттуда удалены. Но польские СМИ цитируют заявления своих соотечественников, из которых следует, что те посещали территорию РФ.

"Польский добровольческий корпус принимал участие в выполнении боевой задачи совместно с русским добровольческим корпусом. В бой вступила первая штурмовая группа корпуса. Можем сказать, что мы первыми вместе с одной из боевых групп РДК достигли места назначения", - цитирует воюющих в Украине поляков газета Wrpost.

Напомним, ранее в "Русском добровольческом корпусе" заявили, что ведут бои в предместье Шебекино.

Также мы писали, что губернатор Белгородской области заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, не менее пяти украинских ДРГ заходили в Белгородскую область РФ.