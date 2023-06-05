Американские официальные лица заявили, что всплеск атак на фронте в Украине был возможным признаком начала давно запланированного контрнаступления Киева.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников, оставшихся анонимными.

Официальные лица основывали свою оценку на информации военных спутников США, которые зафиксировали всплеск активности с украинских военных позиций. Спутники имеют инфракрасные возможности для отслеживания артиллерийского огня и пусков ракет.

При этом уточняется, что "неудача или отсутствие резкого быстрого прогресса может осложнить получение Украиной дальнейшей помощи от Запада и затруднить стремление Киева получить дополнительные гарантии безопасности на саммите НАТО этим летом".

Напомним, сегодня "вагнеровцы" сообщили, что ВСУ вошли в Берховку, перерезав прямую дорогу из Бахмута в Славянск. А российские СМИ написали о наступлении ВСУ в южных регионах.

Однако в ВСУ назвали фейком заявления россиян о наступлении Украины на юге Донецкой области. Опровергли заявления России и в Офисе президента.

А в Минобороны подтвердили наступление ВСУ, но не на юге, а под Бахмутом.

Ранее мы анализировали, что означают атаки ВСУ на юге и под Бахмутом.