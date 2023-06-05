Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отрицает начало украинского наступления на юге, о котором вчера и сегодня заявляют россияне.

Об этом он написал в Твиттере.

По его словам, россияне "отражают" наступление, которого нет.

"Москва уже активно участвует в отражении глобального наступления, которого еще нет. Миллионная армия россиян активно отражает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрильи F-16. Битва продолжается, одним словом", - написал Подоляк.

Между тем в ВСУ продолжают воздерживаться от комментариев касательно заявлений россиян о наступательных действиях Украины на юге Донецкой области.

Спикер оперкомандования "Юг" Наталья Гуменюк на соответствующий вопрос журналистов в эфире телемарафона прислонила палец к губам, давая понять, что в данном вопросе военные намерены поддерживать информационную тишину.

Ранее российские телеграм-каналы заявляли об атаках ВСУ на нескольких участках южнодонецкого фронта, в том числе и с использованием танков "Леопард". Минобороны РФ утверждает, что атаки отбиты.

По оценке американского эксперта, Украина проводит разведку боем.

При этом Украина не подтверждает начала крупных наступательных действий на южном фронте и называет фейками сообщения об этом российских СМИ.