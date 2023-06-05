Официальный представитель ВСУ назвал "фейком" заявления россиян о наступлении Украины на юге Донецкой области.

На просьбу Reuters прокомментировать информацию неназванный источник ответил: "У нас нет такой информации, и мы не комментируем никакие фейки".

Напомним, что об этом сегодня стали писать российские телеграм-каналы и сообщало Минобороны РФ. В Украине же призвали не верить фейковым заявлениям россиян о контрнаступлении, которые ожидаются в ближайшее время.

При этом опрошенные военные аналитики, сообщили CNN, что если такое продвижение имеет место, то его целью может быть разведка боем и прощупывание позиций россиян.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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