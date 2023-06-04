Один из командиров "ДНР" Александр Ходаковский сообщает об атаке ВСУ под Угледаром, о чем сегодня уже заявляли российские военные Telegram-каналы.

Об этом Ходаковский пишет в соцсетях.

По его словам, идет попытка прорыва, в ходе которой россияне выбиты с одной позиции.

"Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва - очевидно, стремится приумножить достижения", - заявил Ходаковский.

Также Telegram-каналы сообщают, что атаки шли и в районе Никольского и Павловки. Украинская сторона официально эти сообщения не подтверждала.

Напомним, сегодня командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские военные успешно контратаковали российские силы на Сватовском направлении и смогли продвинуться на 400 метров.

А куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые подтвердил, что украинские войска находятся на юго-западной окраине Бахмута в районе садов. До этого, с 20 мая, он заявлял, что ЧВК полностью захватила город.

Ранее мы рассказывали, что Угледарское направление - на Волноваху и Мариуполь - может стать одним из театров украинского контрнаступления, поскольку там также проходит сухопутный коридор в Крым.