Российские военные паблики сообщают, что украинские войска сегодня начали наступательные действия на южном фронте в Донецкой области. Заявляется об атаках в районе Угледара и Времьевки (около так называемого "времьевского выступа").

Военные паблики считают, что это "разведка боем".

Украина данную информацию не подтверждала.

Напомним, сегодня командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские военные успешно контратаковали российские силы на Сватовском направлении и смогли продвинуться на 400 метров.

Также куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые подтвердил, что украинские войска находятся на юго-западной окраине Бахмута в районе садов. До этого, с 20 мая, он заявлял, что ЧВК полностью захватило город.

Война в Украине идет 466-й день. Мы следим за новостями 4 июня 2023 года в своем онлайне.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.