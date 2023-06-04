Украинские военные успешно контратаковали российские силы на Сватовском направлении и смогли продвинуться на 400 метров.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Сырский посетил украинских защитников на передовой. По его словам, ситуация на Восточном направлении усложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение Сил обороны Украины.

Также он заявил, что россияне усилили свою группировку штурмовыми отрядами "Шторм Z", состоящими из заключенных. Они пытаются "продавить оборону" украинских войск.

Сырский рассказал про успешную работу украинских защитников, которые в условиях штурмов смогли отбросить врага и продвинуться на разных участках.

"Хочу отметить работу подразделения 92 отдельной механизированной бригады, которое не только отбило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его "плечах" продвинулось вперед на 400 метров", - заявил командующий.

Ранее сообщалось, что около 40 российских военнослужащих в пятницу, 2 июня, дезертировали, покинув позиции в Сватово Луганской области. По информации Генштаба, для поиска дезертиров было задействовано 2 вертолета и подразделение Росгвардии.

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