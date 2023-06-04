Около 40 российских военнослужащих в пятницу, 2 июня, дезертировали, покинув позиции в Сватово Луганской области.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В Сватово Луганской области 2 июня дезертировали около 40 военнослужащих российских оккупационных войск, которые самовольно оставили боевые позиции", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, для поиска дезертиров было задействовано 2 вертолета и подразделение Росгвардии.

Напомним, еще в конце прошлого года российское военное руководство увеличило число патрулей в Луганской области, чтобы задерживать дезертиров среди военнослужащих РФ.

Также сообщалось, что в конце мая семь военнослужащих из числа бывших заключенных самовольно покинули воинскую часть в "ДНР".

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