В Госдуму РФ внесли законопроект о наказании за найм сотрудников без документов воинского учёта. В качестве новшества депутаты предложили ввести систему штрафов.

Об этом сообщают российские СМИ.

Штрафы предлагаются следующие:

для граждан в размере 10-20 тысяч рублей,

для индивидуальных предпринимателей — 5-10 тысяч,

а для юридических лиц — 50-100 тысяч.

Кроме того, авторы предлагают усилить ответственность в случае сокрытия руководителями предприятий сведений о принятии на работу военно-обязанных граждан, не состоящих на воинском учёте — штраф 5-25 тысяч рублей.

Сейчас штраф за это составляет 1-5 тысяч рублей, такая норма касается как приёма граждан на работу, так и зачисления на учебу.

Если работодатель не сообщит в военкомат об изменении сведений воинского учёта работника, штраф составит 5-25 тысяч рублей.

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