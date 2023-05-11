На резервистах, которых по указу президента России Владимира Путина призвали на сборы, начнут тестировать систему электронных повесток.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

При этом, по его словам, основным форматом по-прежнему будут бумажные повестки, а электронные повестки еще будут тестировать во время осеннего призыва.

Напомним, в конце апреля минобороны РФ разработало проект постановления об электронных повестках.

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