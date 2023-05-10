Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"Постановляю призывать в 2023 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", — говорится в тексте.

Правительству и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.

Российские СМИ пишут, что сборы россиян из запаса являются плановым мероприятием, которое проводится ежегодно.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что у России есть еще 120 тыс. мобилизованных, не отправленных в Украину. По его информации, в России мобилизуют по 20 тысяч человек в месяц.

Тем временем Минобороны РФ разработало проект постановления об электронных повестках. Призывников планируют оповещать с помощью повесток, отправляемых заказным письмом и в электронном виде (их будут рассылать в автоматизированном режиме).