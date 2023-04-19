Вслед за "ЛНР" свой "указ" о призыве граждан 1996-2005 годов рождения на военную службу в 2023 году издали и в "ДНР".

"Весенний призыв" продлится в "ДНР" до 1 августа, а осенний - до 15 января следующего года.

Как и в Луганске, в Донецке создаются призывная комиссия и местные комиссии.

Также "указом" предполагается "еженедельно подводить итоги работы по розыску граждан, не исполняющих воинскую обязанность, и реализации мероприятий, связанных с призывом на военную службу".

Ранее представители российской власти заявляли, что призыва на срочную службу на аннексированных Россией территориях в этом году не будет. Но, как видим, в "ЛДНР" он уже начался.

О призыве на захваченных Россией частях Запорожской и Херсонской областей пока информации не было.

Также мы сообщали, что в России Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале "Госуслуги" (аналог украинской "Дии"). Путин закон подписал.

"Страна" разбиралась, зачем в РФ вводят электронные повестки и что это значит для Украины.