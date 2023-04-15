В "ЛНР" издали "указ" о призыве граждан 1996-2005 годов рождения на военную службу в текущем году.

"Указом" создаются призывная комиссия "ЛНР" и местные комиссии. При этом говорится, что в регионе пройдут и весенний, и осенний призывы.

Отдельная разнарядка дается местному "МВД", которое должно принимать меры по "установлению фактического местонахождения граждан и их доставлению".

Примечательно, что недавно российские власти заявляли, что на "новых территориях" призыва на срочную службу пока не будет.

Ранее мы сообщали, что в России Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале "Госуслуги" (аналог украинской "Дии"). Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил, что электронные оповещения призывников будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные повестки из военкоматов.

12 апреля закон одобрил Совет федерации. А в пятницу его подписал президент России Владимир Путин.