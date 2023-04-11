В Беларуси обсуждают отмену отсрочки для призыва студентам. Идею озвучил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время встречи с ректорами вузов.

Он попросил их подготовить предложения о том, как сократить военные кафедры и нарастить службу студентов в армии.

"Хотел бы задать некоторые вопросы ректорам. Как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать в Вооруженные Силы, как это было когда-то в Советском Союзе", - спросил Вольфович.

По его словам, "молодой человек, который поступил в высшее учебное заведение, а потом пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым - на него и девушки будут по-другому смотреть. И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение".

После чего на военных кафедрах можно будет уменьшить количество часов.

"Кто-то уже осознанно поступит на военную кафедру, а кто-то посчитает, что это ему не нужно, послужив в армии", - обратился Вольфович к ректорам.

Напомним, что ранее президент РБ Александр Лукашенко поручил начать проверку боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

А на вчерашней встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу он потребовал гарантий защиты Беларуси как части России.