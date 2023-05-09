Кабинет министров внес в парламент законопроект, который снижает предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

По его словам, законопроект разработан по инициативе главнокомандующего Вооруженными силами Украины "с целью уменьшения предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников до 25-летнего возраста".

"Проектом закона предусмотрено внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1, 37 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", направленных на уменьшение призывного возраста для граждан с 27 до 25-летнего возраста", - написал Мельничук.

На днях Минобороны сообщало, что в Украине планируют снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет и уже наработаны соответствующие предложения в законодательство. Основная цель проекта – позволить Минобороны мобилизовать граждан, начиная с 25-летнего возраста. Пока они числятся призывниками, мобилизация этих граждан запрещена законом.

Напомним, 2 мая Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней.