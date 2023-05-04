В Украине планируют снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. Уже наработаны соответствующие предложения в законодательство.

Об этом сообщает Министерство обороны.

"Данные изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует необходимость пребывания граждан на военном учете призывников до 27 лет.

Во-первых, необходимость их ежегодного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым расходам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения военно-врачебной комиссии. В то время как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется.

Во-вторых, длительное пребывание на военном учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации", - объяснили в ведомстве.

2 мая Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней.

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