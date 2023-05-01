Появились подробности грубого задержания, как утверждалось, призывника в Ивано-Франковске в конце апреля, видео которого попало в сеть. Как оказалось, изначально это было задержание за нарушение ПДД, а впоследствии оказалось, что нарушитель - дезертир.

Об этом сообщает местный сайт "Галка" со ссылкой на полицию.

"Во время патрулирования на улице Галицкой инспекторы остановили автомобиль Mazda за нарушение ПДД. У 34-летнего водителя полицейские обнаружили признаки наркотического опьянения. Пройти освидетельствование мужчина отказался. При проверке документов стало известно, что суд уже лишил водителя права управления и он находится в розыске за самовольный уход из своей воинской части, то есть дезертирство (ч. 4 ст. 408 УКУ). При оформлении админматериалов на место происшествия прибыли представители военной службы правопорядка (ВСП), которые, согласно законодательству, намеревались задержать водителя. Последний пытался сбежать и оказывал сопротивление ВСП, но его все же задержали", - сообщает сайт.

Сотрудники военной службы правопорядка и есть люди в военной форме, которые попали на видео.

Ранее мы публиковали видео жесткого избиения гражданского военкомами в Черкассах. Мужчину повалили на землю двое военных, а третий ударил лежащего гражданского ногой в лицо.

Позже черкасские военкомы отреагировали на видео избиения гражданского. Они утверждали, что мужчина "сам напал на них".