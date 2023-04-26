В Украине активно обсуждают создание единого электронного реестра военнообязанных и призывников.

Постановление о его создании Кабмин принял ещё в конце прошлого года, но СМИ и юристы обратили на него внимание только в последние дни.

В том числе и в контексте российского опыта, где вместе с электронным реестром будет внедрена практика рассылки повесток онлайн (в том числе и через портал Госуслуги - российский аналог "Дии"). Причем вне зависимости от того, получил ли человек повестку или нет, она будет считаться врученной в течение 7 дней после внесения в реестр.

В связи с этим начали обсуждать возможность того, что аналогичную практику реализуют и в Украине, начав рассылать электронные повестки.

Такая инициатива уже неоднократно озвучивалась, но многократно опровергалась в Минцифры Украины.

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник объяснял нежелание рассылать повестки через "Дию" политической позицией власти.

А глава Минцифры Михаил Федоров опроверг заявление нардепа Федора Вениславского о том, что повестки в "Дие" рано или поздно появятся.

И пока не было официальных заявлений о намерении начать рассылку электронных повесток, а также соответствующих проектов закона.