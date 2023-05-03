Украинский военный рассказал о коррупции, которая процветает на "откосе" от мобилизации.

Соответствующее видеообращение бойца ВСУ публикуют Telegram-каналы.

По словам военного, существуют наработанные коррупционные схемы, благодаря которым призывники уклоняются от мобилизации. Он заявляет, что, по некоторым данным, за оформление "белого билета" требуют до 5-6 тысяч долларов. А, например, отсрочка от призыва на полгода стоит около двух тысяч долларов.

Ранее мы писали, что хмельницкие врачи "заработали" более 300 тысяч долларов, выписывая липовые справки уклонистам.

Также "Страна" рассказывала, что украинец сфабриковал ДТП и купил судебный приговор за 10 тысяч долларов, чтобы избежать мобилизации.

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