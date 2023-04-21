Врачи одной из больниц в Хмельницкой области подозреваются в организации схемы оформления фиктивных историй болезни и получения группы инвалидности для снятия с воинского учета. Их "услугами" пользовались желающие избежать мобилизации и уехать за границу.

Об этом "Стране" сообщил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

Зафиксировано более 100 фактов получения взяток на сумму более 300 тысяч долларов США.

"Работал посредник, который подыскивал потенциальных клиентов. Видя спрос, медики регулярно поднимали цены. Так, справка об инвалидности за месяц "выросла в цене" с 3 тысяч долларов до 4 тысяч. За 3 тысячи можно было сделать только третью группу инвалидности и только на 3 года. Цены для второй группы начинались от 4 тысяч. Пересекать границу можно, только имея вторую группу инвалидности, и этим они руководствовались, поднимая таксу. Подпись в фиктивной справке 200-300 долларов США и то - только для женщин. Мужчинам значительно дороже", - сообщил Рубель.

В схеме, организованной главой врачебной комиссии, были задействованы руководство больницы, анестезиолог, онколог, хирург, дерматолог, ортопед-терапевт, медсестра и шесть доверенных гражданских лиц. Суммы взятки колебались от 2000 до 10000 долларов США.

20 апреля правоохранители разоблачили председателя врачебной комиссии, медсестру и одного из доверенных лиц сразу после получения очередного "транша" - 4 600 долларов США, которые они успели распределить между собой. По результатам проведения обысков в служебных кабинетах, по месту жительства фигурантов и в их авто изъяли деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму более 7 млн грн.

Ранее во Львове на четыре года осудили врача за требование взятки от военного при оформлении инвалидности.