В Одессе продолжаются скандалы вокруг мобилизации. Одесситка Алена Шоломей пишет, что в городе по вечерам военкомы забирают мужчин, держат всю ночь, а утром отправляют на медкомиссию и затем в армию.

"Скажите, а это нормально вообще, что в Одессе силой гребут мужиков прям с улицы вечером, где-то против их воли удерживают всю ночь, а утром везут в военкомат и ведут на медкомиссию, особо не вникая в показания "пациента" ставят "годен" и отправляют в учебку, а оттуда через очень короткое время - в зону боевых действий? Ну я вот щас прямо серьезно спрашиваю", - пишет она.

Шоломей опубликовала фото места, где мужчин держат ночью.

В комментариях ей написали, что это - Малиновский ТЦК.

Ранее в одесских пабликах появилась серия видео о том, как одесситка возмущалась, что ее мужа насильно удерживают в Суворовском райвоенкомате города. Его оттуда освободили после приезда полиции.

Также мы публиковали видео конфликта гражданских лиц с работниками военкомата в Одессе. Судя по видео, военкомы брызнули в лицо мужчине газом и пытались увезти его с собой.