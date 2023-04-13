В Telegram-каналах Одессы публикуется серия видео о том, что одесских мужчин насильно удерживают в Суворовском райвоенкомате города.

Историю в двух частях рассказывает жена одного из задержанных Карина. Карина говорит, что ее мужа Валерия задержали, не предъявляя документов, а у самой женщины хотели вырвать телефон.

Жена Валерия не одна пришла протестовать к военкомату – возле него находились другие женщины, которые ждали своих мужей. Им удалось вызвать следственную группу Нацполиции, которая прибыла в военкомат и приняла заявления как от Карины, так и от ее мужа.

По итогу Валерия после вмешательства полиции из военкомата отпустили.

Ранее мы писали, что недавно одесские военкомы на границе задержали мужчину, который пытался выехать за рубеж как волонтер и был внесен в систему "Шлях".

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что стало известно об Украине из "утечек Пентагона".