В Одессе продолжают публиковать видео с изобретательными военкомами.

Жители спуска Маринеско сообщили, что утром работники военкомата проникли к ним во двор, вскрыв дверь отмычкой.

На видео мужчина в военной форме прислоняется к двери во двор и совершает в течении 40 секунд некоторые манипуляции, после чего она оказывается открытой. После этого группа мужчин в военной форме заходит во двор.

Подробности инцидента не сообщают, официальных комментариев по этому поводу не было.

Ранее мы писали, как в городе Килия Измаильского района Одесской области военные задержали двух моряков, которые вышли в город по заданию капитана. Моряков заставили сесть в автобус люди в военной форме, после чего вывезли в Измаил, где держат в спортзале.

Также мы публиковали видео конфликта гражданских лиц с работниками военкомата в Одессе.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

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