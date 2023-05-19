В России банки требуют информацию о получателях повесток, чтобы отказывать уклонистам в кредитах. Тем не менее, пока у банков пока нет возможности проверить, получил ли клиент повестку.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на письмо Нацсовета финансового рынка в минобороны РФ и Банк России.

Согласно принятым во вторник Госдумой поправкам, в случае неявки в военкомат через 20 дней в отношении призывников вводятся ограничения на заключение сделок и получение займов.

Напомним, 11 апреля Госдума РФ одобрила вручение повесток в электронном виде.

При этом в России хотят разрешить проведение обысков без постановления суда. Инструкция дает право силовикам изымать подозрительные документы, предметы и материалы. А если будут обнаружены запрещенные к обороту предметы, они будут "изыматься в любом случае".

Ранее стало известно, что в России начнут тестировать систему электронных повесток на военных сборах резервистов, которые недавно объявил Владимир Путин.

"Страна" подробно рассказывала о том, что означает внедрение в РФ системы электронных повесток.