ФСБ предложила дать российским силовикам право проводить обыски жилья, зданий и транспортных средств без решения суда.

Документ уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения, пишут российские "Ведомости".

В проекте сказано, что обыски без разрешения суда могут быть проведены "при наличии информации об угрозе государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности России", и "в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести ‎к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления".

В таких случаях будет достаточно постановления самого ведомства (например, ФСБ).

После обысков нужно будет в течение суток уведомлять суд о проведенных мероприятиях.

Инструкция также дает право силовикам изымать подозрительные документы, предметы и материалы. А если будут обнаружены запрещенные к обороту предметы, они будут "изыматься в любом случае".

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