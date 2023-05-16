В России хотят разрешить проведение обысков без постановления суда
ФСБ предложила дать российским силовикам право проводить обыски жилья, зданий и транспортных средств без решения суда.
Документ уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения, пишут российские "Ведомости".
В проекте сказано, что обыски без разрешения суда могут быть проведены "при наличии информации об угрозе государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности России", и "в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления".
В таких случаях будет достаточно постановления самого ведомства (например, ФСБ).
После обысков нужно будет в течение суток уведомлять суд о проведенных мероприятиях.
Инструкция также дает право силовикам изымать подозрительные документы, предметы и материалы. А если будут обнаружены запрещенные к обороту предметы, они будут "изыматься в любом случае".
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