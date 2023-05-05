Российское Министерство обороны привело размеры зарплат контрактников, воюющих в Украине. Минимальная сумма составляет 204 тысячи рублей в месяц (примерно 97 тысяч гривен).

Об этом сообщают российские издания.

В ведомстве дали расклад по некоторым должностям:

командир взвода – 242 тысячи рублей;

командир отделения – 232 тысячи;

инструктор штаба – 226 тысяч;

начальник радиостанции командно-штабной машины – 226 тысяч;

старший сапер – 216 тысяч;

гранатометчик – 211 тысяч;

повар или водитель – от 211 тысяч.

Курс гривни к рублю (НБУ) сейчас составляет 0,46 гривен за рубль.

Осенью сообщалось, что мобилизованные россияне будут получать зарплату от 205 тысяч рублей в месяц.

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