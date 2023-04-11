В госбюджете Украины нет денег на возвращение доплат военным в тылу по 30 тыс. гривен, за что вчера проголосовала Верховная Рада. На эти цели нужно найти еще около 149 миллиардов гривен в год, что составляет 98% от всей необходимой суммы.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.

В месяц ориентировочная сумма составит около 12,7 млрд грн, а потенциальная экономия средств от ограничения зарплат "бюджетников" до 10 минималок составляет всего 2,7-3 млрд. грн/год.

То есть такой инструмент за год не покроет даже месячный расход на выплаты.

Напомним, на вчерашнем заседании Рады депутаты проголосовали за возврат выплат 30 тысяч гривен военнослужащим, а также сотрудникам Нацполиции и ГосЧС, которые проходят службу в тылу.

Железняк сразу обратил внимание, что изменения в бюджет по выплатам приняты с правкой, согласно которой, надбавки военным обеспечиваются сокращением зарплат госслужащим.

Напомним, доплаты в 30 тысяч военным в тылу были отменены приказом Минобороны Украины с 1 февраля. Это вызвало возмущение многих украинских военных.

Петиция с требованием вернуть выплаты быстро набрала необходимые голоса, и президент Владимир Зеленский передал ее на проработку главе Кабмина Денису Шмыгалю.

Тогда мы подробно писали, как изменили "военные" доплаты силовикам и кому их урезали. С начала войны военнослужащие и прочие силовики получали помимо оклада надбавки в 30-100 тысяч гривен в зависимости от режима службы. Однако власти решили существенно урезать надбавки тем силовикам, которые не находятся непосредственно в зоне боевых действий.