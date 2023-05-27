Семь военнослужащих из числа бывших заключенных самовольно покинули воинскую часть в "ДНР".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"В районе Соледара из военной части сбежали с оружием семь бывших заключенных - военнослужащие одного из подразделений. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории "ЛНР", - сказал собеседник агентства.

Между тем российские телеграм-каналы пишут о розыске дезертиров из "ЛНР", участников отряда "Шторм Z", которые бежали из Лисичанска на территорию Ростовской области РФ.

По данным каналов, в регионе объявлен план "Перехват", а дезертиры передвигаются на автомобилях. Официальных подтверждений этой информации не поступало.

Вчера мы рассказывали, что в Ростовской области разыскивают 39 бывших заключенных, сбежавших 24 мая из лагеря слаживания отряда "Шторм Z" в подконтрольном РФ Лисичанске. При побеге они убили сотрудника "МГБ ЛНР".

В январе в Ростовской области произошла аналогичная история. Там искали шестерых сбежавших из ЧВК "Вагнер" заключенных. Они были завербованы для участия в войне в Украине и сбежали из учебного центра ЧВК в Краснодарском районе Луганской области ориентировочно 21-22 декабря.