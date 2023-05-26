В Ростовской области разыскивают 39 бывших заключенных, сбежавших 24 мая из лагеря слаживания отряда "Шторм Z" в подконтрольном РФ Лисичанске.

Об этом сообщает российский сайт 161.ру.

По данным сайта, во время побега зэки убили военного из "МГБ ЛНР", который пытался остановить дезертиров. Сбежали они с оружием и на автомобилях.

Силовым структурам Ростовской области уже даны ориентировки на сбежавших, пишет ресурс.

А оппозиционный российский сайт "Гулагу.нет" сообщает, что к организации побега заключённых может быть причастен куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который таким образом пытается дискредитировать Минобороны РФ и вернуть себе контроль за вербовкой на войну заключенных, который у него отняли в феврале этого года.

В январе в Ростовской области произошла аналогичная история. Там искали шестерых сбежавших из ЧВК "Вагнер" заключенных. Они были завербованы для участия в войне в Украине и сбежали из учебного центра ЧВК в Краснодарском районе Луганской области ориентировочно 21-22 декабря.

Незадолго до этого куратор ЧВК "Вагнер" предложил отправлять на войну в Украине российских женщин-заключенных.