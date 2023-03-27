Сын губернатора Красноярского края РФ Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

Как сообщала BBC, с осени Усс находился под домашним арестом в Италии с условием ношения электронного браслета. По данным издания, он снял браслет и сбежал.

Это произошло после того, как суд одобрил экстрадицию Усса в США.

В США Артема Усса подозревают в отмывании денег и обходе санкций. Как считает американское следствие, Усс "организовал схему с целью незаконного получения американских военных технологий и санкционной венесуэльской нефти".

О выдаче Усса ходатайствовала и Россия. Перед обращением к Италии в РФ он был заочно арестован российским судом по подозрению в отмывании денег.

Как пишет La Repubblica со ссылкой на близкие к следствию источники, Артем Усс срезал электронный браслет, сел в машину к некому мужчине, а затем, вероятно, вылетел частным рейсом по поддельным документам.

Издание пишет, что к побегу могут быть причастны российские спецслужбы, а у самого Усса-младшего, возможно, была целая "сеть сообщников".

Также сообщается, что за десять дней до исчезновения обвиняемого его супруга, жившая с ним с начала декабря, вернулась в Россию.

Где сейчас находится сын красноярского губернатора, неизвестно.

Ранее сообщалось, что США предъявили обвинения другу российского олигарха за помощь в обходе санкций.

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