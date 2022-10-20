Украина обратилась к Сербии с просьбой об экстрадиции экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, который находится под стражей в сербском городе Ниш.

Об этом пишет BBC.

Известно, что Наумов покинул страну 23 февраля, за несколько часов до начала российского вторжения и был арестован четыре месяца назад в Сербии по подозрению в отмывании денег.

Как сообщила Сербской службе BBC адвокат Наумова Таня Савич, официальный повод для запроса об экстрадиции Киев не называл, однако, судя по всему, его в первую очередь подозревают в коррупции.

Генерал Наумов стал известен широкой общественности после скандала с подготовкой его убийства, которое якобы заказал экс-первый заместитель главы СБУ Нескоромный.

Наумов считался "правой рукой" Баканова и человеком, который решал вопросы самого разного рода.

Ранее СМИ писали, что Сербия и Россия обсуждают передачу Наумова в обмен на его показания против Зеленского.

Также "Страна" рассказывала подробности задержания экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Александра Наумова.