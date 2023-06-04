За сутки ликвидировано 470 оккупантов и более 20 артсистем. Генштаб ВСУ обнародовал список потерь армии РФ
Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 4 июня, составили 470 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 209940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 10 ББМ и 22 артсистемы за сутки.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 209940 (+470) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3837 (+8),
- боевых бронированных машин - 7512 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 3555 (+22) ед,
- РСЗО - 583 (+1) ед,
- средства ПВО - 344 (+2) ед,
- самолетов - 313 ед,
- вертолетов - 298 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3175 (+10),
- крылатые ракеты - 1132 ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6305 (+16) ед,
- специальная техника - 479 (+4).
Напомним, в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 23 боестолкновения. Россия пытается завершить оккупацию Луганской и Донецкой областей.
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