Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 4 июня, составили 470 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 209940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 10 ББМ и 22 артсистемы за сутки.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 209940 (+470) человек ликвидировано,

танков ‒ 3837 (+8),

боевых бронированных машин - 7512 (+10) ед,

артиллерийских систем - 3555 (+22) ед,

РСЗО - 583 (+1) ед,

средства ПВО - 344 (+2) ед,

самолетов - 313 ед,

вертолетов - 298 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3175 (+10),

крылатые ракеты - 1132 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6305 (+16) ед,

специальная техника - 479 (+4).

Напомним, в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 23 боестолкновения. Россия пытается завершить оккупацию Луганской и Донецкой областей.

Война в Украине идет 466-й день. Мы следим за новостями 4 июня 2023 года в своем онлайне.

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