Генштаб ВСУ озвучил данные о потерях РФ в Украине. Фото: Facebook

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 4 июня, составили 470 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 209940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 10 ББМ и 22 артсистемы за сутки.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 209940 (+470) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3837 (+8),
  • боевых бронированных машин - 7512 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 3555 (+22) ед,
  • РСЗО - 583 (+1) ед,
  • средства ПВО - 344 (+2) ед,
  • самолетов - 313 ед,
  • вертолетов - 298 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3175 (+10),
  • крылатые ракеты - 1132 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6305 (+16) ед,
  • специальная техника - 479 (+4). 

Напомним, в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 23 боестолкновения. Россия пытается завершить оккупацию Луганской и Донецкой областей.

Война в Украине идет 466-й день. Мы следим за новостями 4 июня 2023 года в своем онлайне.

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