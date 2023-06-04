Этой ночью по Украине запустили шесть крылатых ракет и пять иранских дронов "Шахед". Сбиты четыре ракеты и три беспилотника.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в своих соцсетях.

"С 01.00 по 04.00 4 июня 2023 года противник применил пять иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 – выпущены из шести стратегических бомбардировщиков 95мс из района Каспия. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены четыре крылатых ракеты и три ударных дрона", - говорится в сообщении.

Куда были прилеты ещё двух ракет и дронов - не уточняется.

По данным телеграм-каналов, взрывы ночью были слышны в Киевской области и в Кропивницком.

Напомним, вчера ракетному удару подвергся Днепропетровской области. Поврежден двухэтажный жилой дом, ранены пять несовершеннолетних вследствие ракетного удара. Состояние трех подростков сейчас медики оценивают как тяжелое. Им делают операции.

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