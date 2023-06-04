В Подгородном рядом с Днепром ранены пять несовершеннолетних вследствие ракетного удара. Состояние трех подростков сейчас медики оценивают как тяжелое. Им делают операции.

Об этом сообщил губернатор Сергей Лысак.

Девушки 11 и 17 лет в удовлетворительном состоянии, будут лечиться амбулаторно.

Общее количество пострадавших возросло до 20. Из них 17 – госпитализированы.

Под завалами разрушенного дома спасатели продолжают искать людей. Вероятно, там есть ребенок.

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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Ниже опубликован блог Олеси Медведевой с анализом военно-политической ситуации.