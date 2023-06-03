Рядом с Днепром был взрыв у поселка Подгородное. Поврежден двухэтажный жилой дом, под завалами на данный момент находятся люди.

Об этом сообщил губернатор Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

Предварительно, есть шесть пострадавших, среди них - 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также под удар попала спасательная часть.

Позже Сергей Лысак сообщил обновленные данные о пострадавших после обрушения дома.

По его словам, ранены 13 человек. Среди них трое детей 6, 11 и 15 лет.

"Почти все раненые госпитализированы. Состояние – средней тяжести. Один человек будет лечиться амбулаторно. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы", - заявил губернатор.

Также о взрыве сообщают в Днепре, в результате которого поднимается дым, вылетели стекла в домах. Официальных комментариев пока нет.

Кроме того, в сети появилось видео последствий удара по Днепру, где был прилет в пригороде.

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