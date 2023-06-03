Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Т.me/dnipropetrovskaODA

Рядом с Днепром был взрыв у поселка Подгородное. Поврежден двухэтажный жилой дом, под завалами на данный момент находятся люди.

Об этом сообщил губернатор Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

Предварительно, есть шесть пострадавших, среди них - 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также под удар попала спасательная часть.

Под Днепром обрушился после взрыва дом

Последствия удара по Днепропетровской области

Последствия удара по Днепропетровской области

Позже Сергей Лысак сообщил обновленные данные о пострадавших после обрушения дома.  

По его словам, ранены 13 человек. Среди них трое детей 6, 11 и 15 лет.

"Почти все раненые госпитализированы. Состояние – средней тяжести. Один человек будет лечиться амбулаторно. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы", - заявил губернатор.

Последствия удара по Днепропетровщине

Также о взрыве сообщают в Днепре, в результате которого поднимается дым, вылетели стекла в домах. Официальных комментариев пока нет.

Взрыв в Днепре

Последствия взрыва в Днепре

Последствия взрыва в Днепре

Кроме того, в сети появилось видео последствий удара по Днепру, где был прилет в пригороде.

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