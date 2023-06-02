Девятилетняя девочка, которая погибла вчера ночью вместе со своей мамой, не сумев попасть в закрытое убежище в Киеве во время российской ракетной атаки, была дзюдоисткой.

Об этом сообщил в Фейсбуке президент федерации дзюдо Михаил Кошляк.

Девочку зовут Виктория Ивашко, она несколько лет занималась дзюдо. Буквально на минувших выходных участвовала в соревнованиях Киева.

"Одерживала свои первые победы, мечтала о больших достижениях. Тренер Вики говорит, это был невероятный ребенок, очень спокойный, смелый и жизнерадостный", - сообщает Кошляк.

Как писала "Страна", дедушка погибшей в Киеве девочки несколько часов просидел рядом с ее телом на корточках. Вместе с мамой школьница бежала в укрытие при 3-й детской поликлинике, которое оказалось закрытым. Мама, дочь и еще одна женщина погибли, пытаясь попасть в убежище. По этому поводу уже возбуждено уголовное дело.

Киевляне рассказали, что не первый раз не могли попасть в укрытие, возле которого погибли люди.

Тем временем война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.