Украине нужно 50 батарей Patriot, чтобы люди "в большинстве своем" перестали погибать от обстрелов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Wall Street Journal.

Украинский президент заявил, что "Пэтриот" - это на сегодняшний день единственный комплекс, который может "выключать" некоторые виды российских ракет.

Также ПВО нужно Украине для контрнаступления.

"Любое контрнаступление без контроля в небе очень опасно. Представьте себе военного, которые понимает, что у него нет крыши. И он не понимает, почему у соседних стран это есть", - сказал Зеленский.

В настоящее время Киеву переданы две батареи "Пэтриотов", а в целом Украине обещаны пять батарей. То есть, нужно в десять раз больше таких систем.

Ранее в этом же интервью Зеленский сказал, что ВСУ готовы к контрнаступлению.

Как писала "Страна", США уверены, что удовлетворили потребности Украины для наступления, и очень этим довольны.

По данным WP, украинские саперы по ночам разминируют собственные поля обороны перед ожидаемым контрнаступлением.

Также генсек НАТО сообщал, что Украина готова к успешному контрнаступлению. Но союзники еще должны помочь ей выстроить систему долгосрочной безопасности.