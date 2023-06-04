Баллистические ракеты были последним стратегическим решением президента РФ Владимира Путина. Однако украинские системы ПВО смогли их отбить.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, пишет Reuters.

Гаврилов сообщил, что несмотря на все попытки России атаковать центры принятия решений и помешать контрнаступлению используя баллистические ракеты, Кремль потерпел поражение, ведь новейшие системы ПВО смогли сбить все ракеты над столицей.

"Их главная цель - остановить наше контрнаступление и атаковать центры принятия решений", - сказал замминистра.

Он назвал массовое применение Россией баллистических ракет "последним стратегическим средством" российского руководства и отметил, что системы противовоздушной обороны Украины эффективны более чем на 90%.

"Для России было огромным сюрпризом обнаружить, что эффективность баллистических ракет практически равна нулю против современных систем ПВО, которые мы получили от наших партнеров", - сказал представитель Минобороны.

Гаврилов также добавил, что ракетный обстрел не повлияет на запланированное контрнаступление Сил обороны, и Украина начнет его "в этом году".

Ранее мы писали, что РФ воздерживается от закупки иранских баллистических ракет из-за опасений, что Запад в ответ передаст Украине ракеты большой дальности ATACMS.

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