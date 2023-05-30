Командующий Воздушно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что скоро будет представлена гиперзвуковая баллистическая ракета Ирана.

Об этом сообщают иранские СМИ.

Впервые он сообщал о такой разработке в ноябре прошлого года.

По его словам, эта ракета имеет высокую скорость (около 12-13 Маха) и может "маневрировать в атмосфере и вне ее", а также "проходит через все системы противоракетной обороны".

Отметим, российский "Кинжал", как считается, разгоняется до 10-12 Маха.

"Эта ракета нацелена на противоракетные системы противника и является большим скачком в развитии ракетной техники", - сказал Хаджизаде.

Напомним, на прошлой неделе Иран представил новую баллистическую ракету с дальностью в 2000 километров.

Ранее мы писали, что 29 мая Украина ввела санкции против Ирана. Они предусматривают запрет торговых операций с Ираном, остановку транзита ресурсов, прекращение полетов и перевозок, предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана из Украины, запрет инвестировать в исламскую республику.

Предложение о санкциях появилось сразу после того, как в ночь на 28 мая РФ запустила по Украине рекордное количество иранских "Шахидов". И в целом атаки этим оружием иранского производства в последнее время значительно участились.