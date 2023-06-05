Наступательные действия на юге Донецкой области, о которых заявляют в РФ, могут быть "первоначальным ударом" с целью определить позицию и численность российских войск. Иными словами - разведка боем.

Такую оценку высказывают американские аналитики, пишет The New York Times.

"Различные отчеты о боевых маневрах на фронте было трудно расшифровать, и было неясно, какие операции были частью главного удара, а какие могли быть уловками или диверсиями. Но попытка проверить позиции русских будет традиционной тактикой, которой американцы обучают украинцев", - пишет издание.

Напомним, что по состоянию на утро 5 июня поступает противоречивая информация о контрнаступлении. В РФ заявляют о его начале под Угледаром, в Украине призывают не верить фейкам от РФ.

При этом в оперкомандовании "Юг" сообщили, что российские войска морально истощены долговременным ожиданием наступления ВСУ и паникуют.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

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