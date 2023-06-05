В понедельник, 5 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА "Shahed". Были уничтожены четыре из шести крылатых ракет и шесть из восьми БпЛА.

2. Всего за прошедшие сутки силы РФ нанесли 14 ракетных и 40 авиа ударов, 51 обстрел из РСЗО.

3. Основные усилия россияне сосредоточили на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки там произошло 29 боевых столкновений.



4. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. На Лиманском направлении россияне атаковали в районе Белогоровки Луганской области. На Бахмутском направлении - в направлении Ивановского. На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил, но нанес авиационный удар. На Марьинском направлении ВСУ отразили все атаки.





Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.