Контрнаступление ВСУ может помочь Киеву отбить "стратегически важную территорию", которую сейчас контролирует Россия.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

Салливан не уточнил, какие районы имеет в виду, отметив, что "это будет зависеть от событий на местах, когда украинцы начнут это контрнаступление".

"Но мы верим, что украинцы добьются успеха", - сказал он.

При этом Салливан добавил, что развитие событий на поле боя окажет большое влияние на любые будущие переговоры.

"Судя по всему, речь идет о сухопутном коридоре в Крым", - комментирует высказывание помощника Байдена Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские военные успешно контратаковали российские силы на Сватовском направлении и смогли продвинуться на 400 метров.

Ранее военные паблики РФ сообщили, что ВСУ начали наступательные действия в районе Угледара и Времьевки.

А один из командиров "ДНР" заявил, что ВСУ прорвались под Угледаром и выбили россиян с позиций.