У Байдена считают, что ВСУ в ходе наступления освободят захваченную Россией "стратегически важную территорию"
Контрнаступление ВСУ может помочь Киеву отбить "стратегически важную территорию", которую сейчас контролирует Россия.
Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.
Салливан не уточнил, какие районы имеет в виду, отметив, что "это будет зависеть от событий на местах, когда украинцы начнут это контрнаступление".
"Но мы верим, что украинцы добьются успеха", - сказал он.
При этом Салливан добавил, что развитие событий на поле боя окажет большое влияние на любые будущие переговоры.
"Судя по всему, речь идет о сухопутном коридоре в Крым", - комментирует высказывание помощника Байдена Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, сегодня командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские военные успешно контратаковали российские силы на Сватовском направлении и смогли продвинуться на 400 метров.
Ранее военные паблики РФ сообщили, что ВСУ начали наступательные действия в районе Угледара и Времьевки.
А один из командиров "ДНР" заявил, что ВСУ прорвались под Угледаром и выбили россиян с позиций.