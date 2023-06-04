Российские Telegram-каналы публикуют видео, как утверждается, с подбитой украинской военной техникой к северо-востоку от Ровнополя - в районе Великой Новоселки и Времьевки на стыке Донецкой и Запорожской областей.

Именно там, как сегодня сообщали россияне, была попытка прорыва ВСУ. При этом сообщалось о потерях атакующих.

На указанном видео заметно, что украинскую бронегруппу снимает с высоты российский дрон.

Комментируя этот ролик, украинский военный Telegram-канал Deep State пишет, что техника ВСУ "в неизвестном состоянии".

"На видео девять наших единиц военной техники, состояние одной только можно считать подбитой. Поэтому не следует делать поспешных выводов", - пишет канал.

О том, что происходит на этом участке, поступает противоречивая информация. Украина не подтверждает здесь наступательных действий. Некоторые российские военные паблики заявляют, что ВСУ продвинулись на расстояние от 700 метров до 3 километров на Времьевском выступе. По их данным, украинские силы заняли Новодаровку и Нескучное и пытаются пробиться к Сторожевому.

В то же время представитель назначенных РФ "властей" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ попытались прорвать Запорожский фронт в районе Времьевского выступа, но их отбросили обратно.

Напомним, сегодня один из командиров "ДНР" заявил, что ВСУ прорвались под Угледаром и выбили россиян с позиций.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские военные успешно контратаковали российские силы на Сватовском направлении и смогли продвинуться на 400 метров.