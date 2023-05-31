Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время поездки в Израиле рассказал, что ждёт население Крыма и захваченной россиянами части Донбасса после того, как эти территории вернутся в Украину.

По его мнению, самые активные сторонники России покинут полуостров сами.

"Никто не будет ждать СБУ, которое будет спрашивать, что ты делал 9 лет. А самое главное, что очень много тех, кто уехал с Донбасса, в рядах ВСУ сейчас. И они прекрасно знают своих местных – кто куда и как. Их не обманешь, они знают всё. И они сразу разбегутся", - заявил Арестович.

Он также сказал, что людей на этих территориях поделят на три группы.

Первая - кто добровольно сотрудничал с противником. Этим, по мнению Арестовича, "лучше уехать" добровольно.

Вторая - кто мог бы не сотрудничать, но сотрудничал. "Например, директор СТО мог бы уволиться, но не уволился. Мы их будем поражать в правах. 10 лет без голосования, что-нибудь такое. На Донбассе будет введена особая зона. Ну денежные штрафы, аресты. Разные системы есть. Например, сразу арестовывается все имущество, у него презумпция виновности по умолчанию, потому что он работал на оккупационные власти. И дальше он доказывает, что он не верблюд – что обстоятельства непреодолимой силы, то возвращаем, санкции накладываем", - заявил Арестович.

Третья категория - те люди, которые с россиянами не сотрудничали, но получали паспорт РФ. Против них, как обещает Арестович, никаких мер предпринимать не будут.

"Например, пенсионер, который взял российский паспорт, ну а как он 9 лет медицинскую помощь должен был получать. Им будет амнистия", - сказал Арестович.

Напомним, ранее появлялись противоречивые заявления украинских властей о том, нужно ли брать российский паспорт украинцам на захваченных территориях. Так, вице-премьер Ирина Верещук призвала не брать российские паспорта.

В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что если нет другой возможности, то лучше взять паспорт, "чтобы избежать репрессий".